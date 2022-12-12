Тугузлы
Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1703Старые Тугузлы (Тугузлина), деревня.при рч. Тугузле.303063224211Б. — Мечеть 1. Мельниц водяных 2. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
928. Тугузлина (Старые Тугузлы), деревня бывшая государственная, при речке Тугузле, дворов 91, жителей 541, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
22Тугузлина, д. при руч. Тугузлы, на прос. дор., мечеть (постр. в 1830 г.), 3 хл.-зап. маг., 2 бак. лав., мел.8035156432438Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520295Тугузлыдеревня55°19'00"58°46'00"N-40-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80636410131д Тугузлыдеревня