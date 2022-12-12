деревня Тугузлы, деревня Тугузлы, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Тугузлы

Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1703Старые Тугузлы (Тугузлина), деревня.при рч. Тугузле.303063224211Б. — Мечеть 1. Мельниц водяных 2. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Златоустский уезд, Айлинская 2-я волость
928. Тугузлина (Старые Тугузлы), деревня бывшая государственная, при речке Тугузле, дворов 91, жителей 541, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Вторая Айлинская волость
22Тугузлина, д. при руч. Тугузлы, на прос. дор., мечеть (постр. в 1830 г.), 3 хл.-зап. маг., 2 бак. лав., мел.8035156432438Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Кигинский район
520295Тугузлыдеревня55°19'00"58°46'00"N-40-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кигинский муниципальный район, Сельское поселение Арслановский сельсовет
80636410131д Тугузлыдеревня
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