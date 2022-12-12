деревня Подлужки, деревня Подлужки, город Бор, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Подлужки

город Бор, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
4029Подлужки, с. вл.при рч. Чешихе.492891523Церковь православная 1. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Зиняковская волость
1017. Подлужки, село бывшее владельческое, при реке Литвинке, дворов 8, жителей 36, церковь православная, сапожно-вал. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Бор
18847Подлужкидеревня56°35'43°55'O-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Бор
22712000470д Подлужкидеревня
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