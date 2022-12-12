село Натырбово, село Натырбово, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019) — Familio

Натырбово

Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Майкопский уезд
5037Натырбей, аулна левом берегу реки Большой Лабы56169274544477махошевцымусульманеМечеть 1. Этапный дом 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Адыгея, Кошехабльский район
162088Натырбовосело44°44'40°37'L-37-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Адыгея (Адыгея), Кошехабльский муниципальный район, Натырбовское сельское поселение
79615430101с Натырбовосело
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