деревня Мохнутино, деревня Мохнутино, Чусовской муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Мохнутино

Чусовской муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
401Махнутина, дер.при рч. Боярке.134242913
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Калино-Камасинская волость
69. Махнутина, деревня бывшая владельческая, при речке Боярке, дворов 18, жителей 108, часовня, 3 торжка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Чусовой
737315Мохнутинодеревня58°17'00"57°26'00"O-40-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Чусовской муниципальный район, Верхнекалинское сельское поселение
57658402166д Мохнутинодеревня
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