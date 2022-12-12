починок Демидовский, починок Демидовский, Уренский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Демидовский

Уренский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
починок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Варнавинский уезд, Уренская волость
Демидовский (Минеев) п.Сведен. нет.Сведен. нет.Сведен. нет.Сведен. нет.333770лесной
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Уренский район
100583Демидовскийпочинок57°36'45°45'O-38-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Уренский муниципальный район, Сельское поселение Горевский сельсовет
22654416111починок Демидовскийпочинок
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