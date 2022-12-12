сельцо Заднево, сельцо Заднево, Серединская волость, Волоколамский уезд (на 1913) — Familio

Заднево

Серединская волость, Волоколамский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
1699Заднево (Захнево), сц. вл.при рч. Иноче.491873430
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Волоколамский уезд, Серединская волость
787. Заднево, деревня бывшая владельческая, при речке Иноче, дворов 11, жителей 50, кожевенный завод

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Серединская волость
Дер. Заднево50153012
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