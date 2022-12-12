Чирец
Устюженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1104. Чирец, село бывшее владельческое, дворов 57, жителей 310, церковь православная, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
7Чирец (с.)1-го стана, 3-го зем. уч.Чирецкого107121273277550125см.земледелиесудостр. —река Молога, прд. Ц.-пр. школа, 3 мелочные лавки, хлебо-запасный магазин, судостроит. пристн., смежно с погостом Чирец.
8Чирец (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церк. земля55161430125+земледелиецерковная служба —река Молога.Церковь, кв. урядн., смежен с сел. Чирец.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35352Чирецдеревня58°53'с.ш.36°37'в.д.O-37-038
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19650404251д Чирецдеревня