деревня Малый Кудин, деревня Малый Кудин, Белыничский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Малый Кудин

Белыничский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Белыничская волость
3. Кудин Малый, село бывшее владельческое, дворов 31, жителей 246, церковь православная, ветряная мельница

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Белыничская волость
15Дер. Малый КудинпочтовойручьеМ. Кудинскому104127100Кудинского36

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Белыничский район, Головчинский сельсовет
д Малый Кудин382

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Белыничский район, Головчинский сельсовет
д. Малый Кудин170
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