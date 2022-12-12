деревня Подклинье, деревня Подклинье, Псковский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Подклинье

Псковский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1793Подклинье, д. каз.при рч. Белянке.965340129134
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Бельская волость
67. Подклинья, деревня бывшая государственная, при речке Белянке, дворов 49, жителей 304, молитвенный дом, мельница, лавка

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Бельская волость
Подклинье д. 1063 стан6437 участок64город Псков.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Псковский район
70382Подклиньедеревня58°03'с.ш.28°25'в.д.O-35-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Псковский муниципальный район, Сельское поселение Середкинская волость
58649456591д Подклиньедеревня
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