Ерыклы
Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3172Кичу-Адамча (Ерыкла), д. каз.при рч. Ерыклинке.5615133407390Мечеть магометанская. Почтовая станция. Этап.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1476. Ерыкла (Кичу-Адамчи), деревня бывшая государственная, при речке Ерыклинке, дворов 156, жителей 998, мечеть, школа, почтовая станция
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Ерыклы, Ерыклинскойтатары1983Показать скан
Кичу-Адамча, Ерыклинскойсм. Ерыклы.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142659Ерыклысело55°11'51°26'N-39-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Новошешминский муниципальный район, Зиреклинское сельское поселение
92645419101с Ерыклысело
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