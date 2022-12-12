село Ерыклы, село Ерыклы, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Ерыклы

Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3172Кичу-Адамча (Ерыкла), д. каз.при рч. Ерыклинке.5615133407390Мечеть магометанская. Почтовая станция. Этап.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Ерыклинская волость
1476. Ерыкла (Кичу-Адамчи), деревня бывшая государственная, при речке Ерыклинке, дворов 156, жителей 998, мечеть, школа, почтовая станция

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Ерыклинская волость
Ерыклы, Ерыклинскойтатары1983
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Кичу-Адамча, Ерыклинскойсм. Ерыклы.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Новошешминский район
142659Ерыклысело55°11'51°26'N-39-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Новошешминский муниципальный район, Зиреклинское сельское поселение
92645419101с Ерыклысело
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