деревня Сепыч, деревня Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Сепыч

Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Глазовский уезд
3492Сепыцкая (Сепычь, Кибей-гурт), д. каз.при рч. Сепыче.201527137180Волостное правление. Сельская расправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Глазовский уезд, Кестымская волость
207. Сепыцкая (Сепыч), деревня бывшая государственная, при ключе, дворов 35, жителей 318, волостное правление (уездный город в 20 верстах), земск. станц.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Глазовский район
517566Сепычдеревня57°58'00"52°47'00"O-39-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Глазовский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
94610448136д Сепычдеревня
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