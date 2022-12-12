деревня Метскюла, деревня Метскюла, Rapla vald, Rapla maakond (на 2022) — Familio

Метскюла

Rapla vald, Rapla maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Ревельский уезд, Райкюльская волость
530.0Селение Сяскюла9413772Не имеетсяРаппель
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531.0Селение Суйтсокюла13917873Не имеетсяРаппельПаровая мукомольня.
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Реестр географических названий Эстонии

НазваниеТип
Rapla maakond, Rapla vald
Metskülaküla
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