посёлок Петропавловка, посёлок Петропавловка, Новоусманский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Петропавловка

Новоусманский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
191Петропавловское (Петровское), сц. вл.при р. Хаве.372520137144
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Новоусманский район
618003Петропавловкапосёлок51°40'с.ш.39°45'в.д.M-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Новоусманский муниципальный район, Рождественско-Хавское сельское поселение
20625484111п Петропавловкапоселок
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