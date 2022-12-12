деревня Юромка, деревня Юромка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Юромка

Селивановский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Судогодский уезд
4818Юромка, сц. вл.при р. Ушне.401370213373
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Судогодский уезд, Юромская волость
1365. Юромко, сельцо бывшее владельческое, при реке Ушне, дворов 76, жителей 493, волостное правление (уездный город в 47 верстах)

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Судогодский уезд, Мошенская волость
5970Юромка деревня561107834815
5971При ней усадьба Зворыкина51834815

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Селивановский район
2640Юромкадеревня55°48'41°29'N-37-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Селивановский муниципальный район, Малышевское сельское поселение
17648416281д Юромкадеревня
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