село Уржумское, село Уржумское, Майнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Уржумское

Майнский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
113Уржумское, сл. удел.при р. Сельде.381380362403
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Тетюшская волость
97. Уржумское, село бывшее удельное, при речке Сельде, дворов 147, жителей 852, церковь православная, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Майнский район
30942Уржумскоесело54°17'с.ш.47°50'в.д.N-38-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Майнский муниципальный район, Тагайское сельское поселение
73620470126с Уржумскоесело
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