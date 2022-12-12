село Нижний Мордок, село Нижний Мордок, Глушковский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Нижний Мордок

Глушковский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Рыльский уезд
2112Нижний Мордокь, д. вл.при колодцах.25642208215
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Рыльский уезд, Артюшковская волость
818. Н. Мордок, деревня бывшая владельческая, дворов 50, жителей 538

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Глушковский район
50860Нижний Мордоксело51°23'34°42'M-36-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Глушковский муниципальный район, Сельское поселение Нижнемордокский сельсовет
38604444101с Нижний Мордоксело
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