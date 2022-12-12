деревня Барсуки, деревня Барсуки, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Барсуки

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Лисичинская волость
2Дер. БорсукипочтовойколодцеЛисичинск. с. о. 34120110Лисичинского пр. 12353
9Фол. Борсукитрактеколодцедв. А. Григорович, кат. 379Лисичинского пр. 12353

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Крупский район, Яновщинский сельсовет
д Барсуки27

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район, Холопеничский сельсовет
д. Барсуки35
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