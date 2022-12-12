деревня Заберезничье, деревня Заберезничье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Заберезничье

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4621Заберезничье, д. вл.при р. Двинице.1022288489
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Замошская волость
710. Заберезничья, деревня бывшая владельческая, при пруде, дворов 26, жителей 152, часовня

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Замошская волост
2012ЗаберезничьеЗаберезнич.ПокровскийЛупандина143634
21ЗаберезничьеБыковскоеПокровскийбывшие государственные101629
22ЗаберезничьеЗаберезнич.ПокровскийМазовского153236
23ЗаберезничьеКазаринов.ПокровскийЗнамеровск.61112
24ЗаберезничьеЗаберезнич.ПокровскийМаксимова356
25ЗаберезничьеЗаберезнич.Покровскийсобственники136

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
33851Заберезничьедеревня59°32'с.ш.40°34'в.д.O-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Городское поселение город Кадников
19638104142д Заберезничьедеревня
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