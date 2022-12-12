село Сюзюм, село Сюзюм, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Сюзюм

Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1206Сюзюм (Рождественское), с. каз. и вл.при рч. Сюзюме.2520289799806Церковь православная 1. Училище. Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Сюзюмская волость
686. Сюзюм, село бывшее государственное, при речке Сюзюме, дворов 300, жителей 1769, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, лавка, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Кузнецкий район
47094Сюзюмсело53°09'46°12'N-38-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Кузнецкий муниципальный район, Сельское поселение Сюзюмский сельсовет
56640422101с Сюзюмсело
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