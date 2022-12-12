деревня Ново-Сельцы, деревня Ново-Сельцы, Владимирская волость, Полоцкий уезд (на 1906) — Familio

Ново-Сельцы

Владимирская волость, Полоцкий уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Владимирская волость
281. Новое Сельцо (Выселок), деревня бывшая государственная, дворов 2, жителей 14, кожевенный завод, водяная мельница

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Полоцкий уезд, Владимирская волость
53Ново-СельцыдеревняГлыба, озероЗаборского, православногоМихайловскому сельскому обществу3
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