деревня Пуховичи, деревня Пуховичи, Житковичский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Пуховичи

Житковичский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Житковичская волость
392. Пуховичи, село бывшее государственное, при озере Жиде, дворов 96, жителей 626, церковь православная

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сельсовет
д Пуховичи572

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сельсовет
д. Пуховичи231
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