село Любязь, село Любязь, Волинська область (на 2018) — Familio

Любязь

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Любешовская волость
606. Любязь, село бывшее владельческое, при реке Припяти, дворов 48, жителей 508, церковь православная, школа, почтовая станция, постоялый двор, вод. и ветр. млн.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Любешовская волость
Любязь, имение212366619
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Любязь, село95115523656010
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Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3375Люб'язьселоцентр сільської радир-н Любешівськийсільрада Люб'язівська
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