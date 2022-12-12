деревня Красный Клин, деревня Красный Клин, Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Красный Клин

Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2306Красный Клин (Шилково), сц. вл.при рч. Белом Немеде.382330180173Маслобойня.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Троснянский район
63913Красный Клиндеревня52°21'с.ш.35°41'в.д.N-36-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Троснянский муниципальный район, Пенновское сельское поселение
54654425141д Красный Клиндеревня
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