посёлок Климковка, посёлок Климковка, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Климковка

Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
14512Климковский чугунноплавильный, зав. вл.при рч. Климовке.70100235604638Церковь православная 1. Больница. Чугунно-литейный завод 1. Лесопильня 1. Слесарня 1. Кузница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Климковско-Боровская волость
1140. Климковский завод, село заводское бывшее владельческое, при речках Климковке и Боровке, дворов 323, жителей 1849, волостное правление (уездный город в 70 верстах), Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Белохолуницкий район
28493Климковкапосёлок58°55'51°15'O-39-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Белохолуницкий муниципальный район, Климковское сельское поселение
33605428101п Климковкапоселок
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