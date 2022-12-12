Климковка
Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
14512Климковский чугунноплавильный, зав. вл.при рч. Климовке.70100235604638Церковь православная 1. Больница. Чугунно-литейный завод 1. Лесопильня 1. Слесарня 1. Кузница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1140. Климковский завод, село заводское бывшее владельческое, при речках Климковке и Боровке, дворов 323, жителей 1849, волостное правление (уездный город в 70 верстах), Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
28493Климковкапосёлок58°55'51°15'O-39-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33605428101п Климковкапоселок