заимка Вахрушева, заимка Вахрушева, Усинский пограничный округ (на 1911) — Familio

Вахрушева

Усинский пограничный округ (на 1911)

Статус
не существует
Тип
заимка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Усинский пограничный округ
2457Вахрушева, заимка, на устье прит. Уса, слева р. Теплой или Мюс278
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close