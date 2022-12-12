село Пазушино, село Пазушино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Пазушино

Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
544Пазушино, с. вл.при колодце.102248113158Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Толгобольская волость
643. Пазушино, деревня бывшая владельческая, дворов 55, жителей 303, церковь православная, 2 лавки

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Толгобольская волость
с. ПазушиноVIII. Пазушинское общество1383952Пазушинский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ярославский район
4309Пазушиносело57°44'с.ш.39°50'в.д.O-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское сельское поселение
78650435456с Пазушиносело
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