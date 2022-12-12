Нахичевань
Ростовский округ (на 1915)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10НАХИЧЕВАНЬ (КАЧЕВАН). Окружной Нахичеванского Армянского округа. (В Ростовском уезде).При р. Доне в урочище Полуденке.1810458216085647094Церквей армяно-григорианских 6. Монастырь 1. Учебных заведений 5: уездное и приходское училища, одна частная мужская школа и две женския. Базар 1. Фабрик и заводов 28.Показать скан
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2Нахичевань-на-Дону, город с пригород. поселками Крестовоздвиженским и Каменоломня, при реке Темерник575351672388425639—40——