хутор Мельница, хутор Мельница, Лепельский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Мельница

Лепельский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Несинская волость
41ЦерковищеимениеУлла, рекаГубинского, римско-католическогонаследникам Гинтовта, двор. , кат.4

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лепельский район, Горский сельсовет
х. Мельница4
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