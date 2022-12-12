Иштеряки
Уинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4021Иштеряковская, дер.при р. Телесе.12776219294299Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1276. Иштерякова, деревня бывшая государственная, при речке Телесе, дворов 219, жителей 593, мечеть, пожарный сарай
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347327Иштерякидеревня56°50'00"56°58'00"O-40-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57652414121д Иштерякидеревня