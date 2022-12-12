деревня Иштеряки, деревня Иштеряки, Уинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Иштеряки

Уинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4021Иштеряковская, дер.при р. Телесе.12776219294299Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Воскресенская волость
1276. Иштерякова, деревня бывшая государственная, при речке Телесе, дворов 219, жителей 593, мечеть, пожарный сарай

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Уинский район
347327Иштерякидеревня56°50'00"56°58'00"O-40-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Уинский муниципальный район, Судинское сельское поселение
57652414121д Иштерякидеревня
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