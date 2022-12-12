Рагозино
Чирповская волость, Лаишевский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
933Рагозино (Немчиново, Булгак), д. вл.при рч. Брыссе.151662229287Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
513. Рагузина (Домашево, Булгак), деревня бывшая владельческая, при речке Брыссе, дворов 96, жителей 608, лавка, водяная мельница
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Домашева, Чирповскойсм. РагозинаПоказать скан
Рагозина, Чирповской русские757Показать скан