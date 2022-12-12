село Вихолка, село Вихолка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Вихолка

Новозыбковский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Суражский уезд
3664Вихолка, д. каз.при рч. Вихолке.804080261255
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Суражский уезд, Верещакская волость
985. Выхолка, село бывшее государственное, при речке Выхолке, дворов 88, жителей 550, церковь православная, питейный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Новозыбковский район
69407Вихолкасело52°41'с.ш.31°45'в.д.N-36-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Новозыбковский муниципальный район, Верещакское сельское поселение
15640408131с Вихолкасело
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