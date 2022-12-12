деревня Стрелецкая Слобода, деревня Стрелецкая Слобода, Севский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Стрелецкая Слобода

Севский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3802Стрелецкая, сл. каз.при колодцах.106326304
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Севский уезд, Стрелецкая волость
1186. Стрелецкая, пригородная слобода бывшая государственная, при речке Севе, дворов 124, жителей 784, волостное правление, школа, лавка. В ½ версты — 2 извест. з. В 1 ве Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Севский район
69374Стрелецкая Слободадеревня52°11'с.ш.34°29'в.д.N-36-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Севский муниципальный район, Севское городское поселение
15648101116д Стрелецкая Слободадеревня
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