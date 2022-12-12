село Старый Ропск, село Старый Ропск, Климовский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Старый Ропск

Климовский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд
2374Ропск Старый (Робск), с. каз.при рч. Ирпе.352136537584Церковь православная 1. Сельская расправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Новоропская волость
672. Старый Ропск, село бывшее государственное, при речке Ирпе, дворов 170, жителей 1151, церковь православная, школа, 4 ветряных мельницы, 2 маслобойных завода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Климовский район
68864Старый Ропсксело52°19'с.ш.32°16'в.д.N-36-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Климовский муниципальный район, Новоропское сельское поселение
15628452111с Старый Ропсксело
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