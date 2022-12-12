село Шмыгли, село Шмыгли, Полтавська область (на 2018) — Familio

Шмыгли

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
2690Шмигли, д. вл., каз. и казач.при рч. Сухой Лохвице.17670234247
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Ивахникская волость
516. Шмигли, деревня бывшая государственная и владельческая, при речке Сухой Лохвице, дворов 83, жителей 580, питейный дом, кзн., 7 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лохвицкий уезд, Ивахницкая волость
5.0Шмигли деревняШмиглевское козаков3157171131195181376
5.0Шмигли деревняШмиглевское крестьян собственников3152222142514293

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18643Шмигліселор-н Лохвицькийсільрада Яхниківська
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