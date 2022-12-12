Шмыгли
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2690Шмигли, д. вл., каз. и казач.при рч. Сухой Лохвице.17670234247Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
516. Шмигли, деревня бывшая государственная и владельческая, при речке Сухой Лохвице, дворов 83, жителей 580, питейный дом, кзн., 7 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
5.0Шмигли деревняШмиглевское козаков3157171—131195181376
5.0Шмигли деревняШмиглевское крестьян собственников3152222142514293
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18643Шмигліселор-н Лохвицькийсільрада Яхниківська