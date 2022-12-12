село Урусово, село Урусово, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Урусово

Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1675Сергиевское (Песчанка, Урусово), сц. вл.при рч. Песчанке и колодцах.37721110691113Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Урусовская волость
961. Урусово, село бывшее владельческое, при речке Песчанке, дворов 276, жителей 1362, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа, прию Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ртищевский район
44812Урусовосело52°23'с.ш.43°47'в.д.N-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ртищевский муниципальный район, Урусовское сельское поселение
63641484191с Урусовосело
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