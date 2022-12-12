Карманово
Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1279Карманова, деревня.при рч. Калмаше13020192609550Б. — Мечетей 2. Мельница водяная. Лесной промысел.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
584. Карманова, деревня бывшая государственная, при речке Кармаше, дворов 230, жителей 1909, 2 мечети
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
13Карманова, д. при реч. Кайменке, на пр. дор., 3 мечети, 4 бак лав., х.-з. маг., еженед. по пятн. баз.13515325949846Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522128Кармановосело56°14'00"54°32'00"O-40-134
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80659445101с Кармановосело