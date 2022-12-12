деревня Ивановское, деревня Ивановское, Лотошинский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Ивановское

Лотошинский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Старицкий уезд
11611Ивановское, д. вл.при колодцах.52411789115
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Старицкий уезд, Татьянковская (Татьянинская) волость
174. Ивановская, деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 176, шерсточесальня

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Старицкий уезд, Федосовская волость
8Ивановское44

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Лотошинский район
40394Ивановскоедеревня56°14'с.ш.35°36'в.д.O-36-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Лотошинский муниципальный район, Городское поселение Лотошино
46629151146д Ивановскоедеревня
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