село Рашевка, село Рашевка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Рашевка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
529Рашевка, местечко вл., каз. и казач.при р. Псле.182349719972282Церквей православных 2. Ярмарок 2. Базар. Заводов 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Рашевская волость
123. Рашевка, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 670, жителей 3321, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 3 церкви правосл Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Рашевская волость
1.0Рашевка местечкоРашевское козаков18389349854141712642681

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17885Рашівкаселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Рашівська
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