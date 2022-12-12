деревня Яковлевка, деревня Яковлевка, Щучанский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Яковлевка

Щучанский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Сухоборская волость
1072. Яковлева, деревня бывшая государственная, при озере Катыбалынском, дворов 91, жителей 253, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Щучанский район
98134Яковлевкадеревня55°09'00"62°22'00"N-41-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Щучанский муниципальный район, Сельское поселение Чистовский сельсовет
37644448111д Яковлевкадеревня
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