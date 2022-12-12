село Платошино, село Платошино, Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Платошино

Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
274Платошная (Платошна), дер.при рч. Платошне и Бабке.525252154165
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Курашимская волость
91. Платошна (Платошная), деревня бывшая владельческая, при речке Бабке, дворов 58, жителей 364, лавка, 4 постоялых двора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Пермский район
347100Платошиносело57°38'00"56°32'00"O-40-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Пермский муниципальный район, Платошинское сельское поселение
57646443101с Платошиносело
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