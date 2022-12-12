деревня Козловичи 1-е, деревня Козловичи 1-е, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Козловичи 1-е

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Горецкий уезд, Маслаковская волость
226. Козловичи, село бывшее владельческое, при реке Гривец, дворов 95, жителей 589, церковь православная, богадельня

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Горецкий уезд, Маслаковская волость
21Село Козловичипроселкер. ЛямнеКозловичс. с. об. 169568558Козловичск. пр. 6035

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Оршанский район, Яковлевичский сельсовет
д Козловичи 1-е54

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Зубовский сельсовет
д. Козловичи 1-е59
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