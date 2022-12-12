село Кокозовка, село Кокозовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Кокозовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Балясновская волость
8. Кокозовка, деревня бывшая государственная, дворов 130, жителей 863, 19 млнц.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Балясновская волость
11.0Кокозовка деревняКокозовское козаков828141141244210436846

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18111Кокозівкаселор-н Диканськийсільрада Чапаєвська
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