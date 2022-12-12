село Зотино, село Зотино, Каслинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Зотино

Каслинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2997Зотинское, сел.при р. Багаряке.1002991367359Церковь православная 1. Сельское училище. Кузница 1. Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Чоремисская волость
922. Зотино (Зотинское), село бывшее государственное, при речке Багаряке, дворов 125, жителей 750, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Каслинский район
326659Зотиносело56°12'00"61°40'00"O-41-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Каслинский муниципальный район, Багарякское сельское поселение
75626405116с Зотиносело
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