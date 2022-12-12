Зотино
Каслинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2997Зотинское, сел.при р. Багаряке.1002991367359Церковь православная 1. Сельское училище. Кузница 1. Мельница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
922. Зотино (Зотинское), село бывшее государственное, при речке Багаряке, дворов 125, жителей 750, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
326659Зотиносело56°12'00"61°40'00"O-41-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
75626405116с Зотиносело