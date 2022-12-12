деревня Барышово, деревня Барышово, Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019) — Familio

Барышово

Ликино-Дулёво, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
597Барышево, д. вл.при рч. Десне.58746140158
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Беззубовская волость
200. Барышово, деревня бывшая владельческая, при речке Десне, дворов 60, жителей 353, раскольническая часовня

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Беззубовская волость
Дер. Барышево641474

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Орехово-Зуевский район
16703Барышоводеревня55°26'с.ш.38°55'в.д.N-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ликино-Дулёво
46749000156д Барышоводеревня
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