село Можняковка, село Можняковка, — Familio

Можняковка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Старобельский уезд
2946Можняково, хут. вл.при р. Белой.5039174480115
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Белолуцкая волость
650. Можняково, село бывшее государственное, при речке Айдаре, дворов 184, жителей 1271

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13269Можняківкаселоцентр сільської радир-н Новопсковськийсільрада Можняківська
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