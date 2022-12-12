село Георгиевское, село Георгиевское, Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Георгиевское

Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2230Палкинское (Большой Дворь), с. удел.при оз. Пуйском.8912929104134Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Верхопуйская волость
324. Палкинское (Большой Двор), село бывшее удельное, при озере Верхопуйском, дворов 32, жителей 268, церковь православная

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Верхопуйская волость
55ПалкинскоеВерхопуйск.Никольскийбывшие удельные86452140142

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Вельский район
82326Георгиевскоесело61°32'с.ш.41°35'в.д.P-37-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Вельский муниципальный район, Липовское сельское поселение
11605416176с Георгиевскоесело
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