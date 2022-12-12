село Старое Акшино, село Старое Акшино, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Старое Акшино

Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
591Старое Акшено (Спасское), с. вл.при прудах.6021117481454Церковь православная 1. Волостное правление. Фабрика суконная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Старо-Акшинская волость
283. Ст. Акшено, село бывшее владельческое, дворов 143, жителей 839, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, постоялый двор, лавка, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Старошайговский район
85481Старое Акшиносело54°17'44°42'N-38-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Старошайговский муниципальный район, Новоакшинское сельское поселение
89646454126с Старое Акшиносело
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