деревня Макаровка, деревня Макаровка, Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Макаровка

Кыштовский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Каинский уезд, Верхне-Тарская волость
9Пос. Макаровский814291129

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Кыштовский район
81296Макаровкадеревня56°38'77°31'O-43-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Кыштовский муниципальный район, Сельское поселение Верх-Таркский сельсовет
50634413106д Макаровкадеревня
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