Милюково
Новодугинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10972Милюково (Николо-Низ, Николонизовское), с. вл.при рч. Качне.23881823Церковь православная 1.Показать скан
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
159Милюково (Николо тож)Деревня2772416Церковь, ярмарки: 26 сентября, 6 декабря, 9 мая.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177657Милюководеревня55°39'00"34°29'00"N-36-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66630440161д Милюководеревня