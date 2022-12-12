село Богданово, село Богданово, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Богданово

Плесецкий муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
1650Богданово село, д.при р. Онеге.11766295872Часовня православная. Волостное правление. Кузница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Богдановская волость
272. Село Богданово, деревня бывшая государственная, при реке Онеге, дворов 25, жителей 160, волостное правление (уездный город в 116 верстах), часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Плесецкий район
82352Богдановосело62°24'с.ш.39°46'в.д.P-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Федовское сельское поселение
11650436286с Богдановосело
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